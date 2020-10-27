Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye'nin en büyük mega projelerinden biri olacak





İlk olarak Sultanhanı Kervansarayı'nda açılan 'Fotoğraflarla Tuz Gölü Habitatı Sergisi'ne katılan Bakan Dönmez, şunları söyledi:



"Türkiye'nin en büyük mega projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Bittiğinde 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesine ulaşacağımız bu alanda, bu projeyi hayata geçirirken çevreyi koruma ve hayvanları korumanın en güzel örneklerinden birisini de sergilemiş olacağız. Bildiğiniz gibi Tuz Gölü, yıllardır başta flamingolar olmak birçok canlıya, kuşa ev sahipliği yapan bölgemizdir. Bu proje başlamadan önce sayıları 3 bin, 3 bin 500'lere gerilemişti. Bu proje sayesinde flamingo sayısı 25 binlere ulaşmış durumdadır. Bu da gösteriyor ki, yapılan çalışmalar neredeyse neticesini vermeye başladı."