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'den 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesine davet

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, partisinin 7. Olağan Kongresi için bulunduğu ’da, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın israfın önüne geçmek için başlattığı kampanya hakkında bilgi verdi. , Malatyalı vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 25.10.2020 16:43 Son Güncelleme: 25.10.2020 16:45 ABONE OL
Bakan Pakdemirli'den 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık projesine davet

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli AK Parti Malatya 7. Olagan Kongresi için geldiği kentte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni kampanyası hakkında bilgi vererek israfı durdurma çağrısında bulundu.

İsrafın önüne geçmeyi amaçlayan "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesi için hazırlanan siteye girerek kampanya kapsamında "Soframa Sahip Çıkacağıma Söz Veriyorum" denilerek kampanyaya destek verilmesini istedi.

Bakan Pakdemirli, bu kampanyayla, gıdada yaşanan israfa 'dur' demek amacıyla tıpkı 'Geleceğe Nefes' kampanyasında olduğu gibi bir rekor denemesi yapılacağını söyleyerek Malatyalılardan "sofranasahipcik.com" web sitesinden, gıdanın korunması ve sofraya sahip çıkılması için söz vermelerini talep etti.

Bakan Pakdemirli, "Biz yerde bulduğu ekmeği alıp duvarın üstüne bir yüksek yere koyan ecdadın torunlarıyız." dedi.

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Bakan Pakdemirli'den 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesine davet
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