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: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına iki defa zam alıyor. Son olarak Temmuz zammını alan emekliler, Ocak ayının yaklaşması ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını yakından takip etmeye başladı. Şu ana kadar açıklanan rakamlar ve beklenti tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.68 oranında memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye % 4.68 zam yolda. Peki, SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 30.10.2020 11:05 ABONE OL
SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi geldi! maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri, anlık değişimler vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Bilindiği üzere maaşlara yapılacak zam miktarında en büyük etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar ve beklenti tahminleri doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 5.68 oranında memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye % 4.68 oranında zam bekleniyor. Peki, SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılacak zam miktarı netleşiyor. Son 6 ayın enflasyon rakamları doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam miktarı belli olacak.

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

KİM, NE KADAR ALACAK?

● EMEKLİYE EN AZ 1.993 TL: En düşük aylığı; esnafta bin 993, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 359, memurda 2 bin 946 liraya yükselecek.

● MEMURA EN AZ 3.893 TL: En düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 893 liraya çıkacak.

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

● 529 TL AİLE YARDIMI: Eş yardımı 351,09 liradan 367,52, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,84, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,42 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur 529 lira alacak.

● YAŞLIYA 744 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 744,79 liraya çıkacak.

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

● ENGELLİYE 594-891 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 567,97 liradan 594,55, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 851,95 liradan 891,82 liraya yükselecek.

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

● EVDE BAKIMA 1.616 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık bin 544 liradan bin 616 liraya ulaşacak.

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SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
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