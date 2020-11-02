SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye farklı maaş! Ocak ayında en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

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HABERİ: Milyonlarca emekliye farklı maaş! Ocak ayında en düşük ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

’de milyonlarca Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili haberlerini araştırmaya koyuldu. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında enflasyon rakamları etkili olacak. Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. Şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda, en düşük aylık memurda 3 bin 905, emeklide 2 bin 955 lira olacak. İşte emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 2.11.2020 10:57 Son Güncelleme: 2.11.2020 10:57 ABONE OL
SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye farklı maaş! Ocak ayında en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Haberi… Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye farklı maaş! Ocak ayında en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye farklı maaş! Ocak ayında en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

530 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak.

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye farklı maaş! Ocak ayında en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye farklı maaş! Ocak ayında en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

KAYNAK: TAKVİM

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SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye farklı maaş! Ocak ayında en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
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