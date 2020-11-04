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! maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise enflasyon oranları etkili oluyor. Peki, emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda en düşük aylık memurda 3 bin 905, emeklide 2 bin 955 lira olacak. İşte emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 4.11.2020 11:14 ABONE OL
SON DAKİKA! Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

SON DAKİKA! Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

SON DAKİKA! Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

530 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak.

SON DAKİKA! Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.

SON DAKİKA! Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

KAYNAK: TAKVİM

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SON DAKİKA! Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?
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