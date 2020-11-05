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! Bakan müjdeyi verdi: Ödemeler bugün hesaplarda olacak

... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 09:58 Son Güncelleme: 5.11.2020 11:01 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan müjdeyi verdi: Ödemeler bugün hesaplarda olacak

Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayı işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün gerçekleştirecek. Ekim ayına ilişkin işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri, bugün vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

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SON DAKİKA! Bakan müjdeyi verdi: Ödemeler bugün hesaplarda olacak
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