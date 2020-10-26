Bakan Selçuk: Kamu ve özel hastanelere 182,9 milyar liralık ödeme yaptık

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık hizmetinin finansmanını üstlenen bakanlık olarak hizmetin tüm vatandaşlara eşit, etkin, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulmasının birincil hedefleri olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, GSS'nin cumhuriyet tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın en geniş kapsamlı, sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık paketini sunan Türk Genel Sağlık Sigorta Sistemi, bir 'Türk mucizesi' olarak adlandırabileceğimiz bir sistem. Uluslararası anlamda büyük bir başarı örneği olarak nitelendirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası ile Türkiye nüfusunun tamamına yakınını sağlık güvencesi kapsamına aldık. Genel sağlık sigortası ile vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklarının korunması, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağladık. GSS kapsamında 2018-2020/Ağustos döneminde kamu ve özel hastanelere sağlık hizmetleri karşılığında 182,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik."