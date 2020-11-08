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'dan açıklaması! En az bir tane daire vereceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'de meydana gelen 6.6 şiddetinde deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. , "Yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 14:30 Son Güncelleme: 8.11.2020 14:38 ABONE OL
Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması! En az bir tane daire vereceğiz

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda." dedi. Murat Kurum, "Yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız." diye konuştu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK

Kurum, "Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması! En az bir tane daire vereceğiz
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