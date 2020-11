İstanbul Havalimanı'ndan büyük başarı! Avrupa'nın en iyisi oldu

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, henüz tasarım aşamasındayken tüm süreçlerini dijitalleştirmesi ve teknolojiyi havalimanının her noktasına entegre etmesi sonucunda, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen "16th ACI Europe Awards" kapsamındaki Dijital Dönüşüm ( (Best European Airport Award – for digital transformation) kategorisinde en iyi havalimanı seçildi. İGA İstanbul Havalimanı'na ödülü, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 17 Kasım 2020 Salı günü düzenlenen 16th ACI Europe Awards ödül töreninde takdim edildi.