İstanbul Havalimanı'ndan büyük başarı! Avrupa'nın en iyisi oldu

"DİJİTALLEŞME VE TEKNOLOJİYİ, İSTANBUL HAVALİMANI'NIN MERKEZİNE KOYDUK"

İstanbul Havalimanı'nın dijital dönüşüm dalında Avrupa'nın En İyi Havalimanı Ödülü'nü kazanması üzerine değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu; "Öncelikle şunun altını çizmek isterim ki; yolcularımızın bizden en önemli talebi, dijital seyahat deneyimini yaşamak… Biz de bu talebi dikkate alarak, ilk günden bu yana dijitalleşme ve teknolojiyi İstanbul Havalimanı'nın tam kalbine yerleştirdik. Bu doğrultuda, SESAR (Single European Sky ATM Research) vizyonuyla eşleşen ve teknolojinin geniş imkanlarından yararlanarak sunduğumuz akıllı çözümler sayesinde İstanbul Havalimanı'nda yolcularımıza benzersiz bir dijital seyahat deneyimi yaşatabiliyoruz. Yakın gelecekte dijital entegrasyondaki hızımızı katlayarak, havalimanı işletmeciliğini 'teknolojik işletmecilik' noktasına taşımak başlıca hedefimiz. Bu sürecin ilk ayağı dijital cüzdan uygulaması olacak. Bu uygulamayı İst-buy isminde bir ticari platform takip edecek. Bu platforma havalimanının 'pazar alanı' diyebiliriz. Havalimanımız içindeki tüm mağazalarımız burada kendi ürünlerini pazarlama imkânı bulacak. İstanbul Havalimanı'nda 6 ay içinde hayata geçmesi planlanan en iddialı teknolojik uygulama ise biometri yani yüz verisiyle yolculuk ve alışveriş imkânı olacak. Uygulama ile yolcunun bileti, pasaportu ve dijital biometrik verisi İstanbul Havalimanı mobil uygulaması üzerinden eşleştirilecek." dedi.