İGA CEO’su Kadri Samsunlu’ dan örnek taksiciye teşekkür

İstanbul Havalimanı'ndan aldığı yabancı uyruklu bir yolcunun aracında unuttuğu 300 bin Avro'yu sahibine teslim edilmesini sağlayarak örnek bir davranışa imza atan taksici Engin Olgaç'ın bu davranışı ödüllendirilmeye devam ediyor.



Daha önce meslek örgütleri tarafından ödüllendirilen Engin Olgaç'ı İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da makamında ağırlayarak teşekkür etti.





Örnek davranışı nedeniyle takdir kazanan Olgaç'ı tebrik eden Samsunlu, taksiciye hediye takdim etti.



Ziyarette İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da yer aldı.