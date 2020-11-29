'Murat Reis'in komuta kontrol sistemi, teslim edildi

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında ilk iki denizaltının komuta kontrol sistemlerini tamamlayan HAVELSAN, 3'üncü denizaltı olan 'Murat Reis'in de komuta kontrol sisteminin kurulumu ve detaylı testlerini tamamladı.

Sistem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Reis sınıfı denizaltı tedarik projesi, uzun vadeli stratejik yetkinlikleri ülkemize kazandırmaya yönelik çalışmalarımızın bir parçası. Bu proje kapsamında denizaltıların tasarım yetkinliğinin kazanılması, donanımların yerli olarak üretilmesi, özellikle komuta kontrol sistemlerinin tüm yazılım ve donanımlarına hâkimiyetin milli firmalarımıza kazandırılması konularında birçok firmamız projede kendi sistemleri veya teknoloji transferinin yapıldığı taraf olarak yer alıyor. HAVELSAN tarafından denizaltı savaş yönetim sistemi bu proje kapsamında geliştirildi. Ayrıca 7'nci denizaltı diyebileceğimiz gerçek donanımlardan oluşan bir denizaltı komuta kontrol sistemi HAVELSAN'da konumlandırıldı. Bu sayede bu denizaltılarımıza yeni silah veya sensörlerin entegrasyonu gerekirse HAVELSAN tarafından komuta kontrol sisteminin yazılımları modifiye edilerek bu tesislerde gerçek donanımlar üzerinde test edilebilecek. Denizaltılarımıza monte edilecek komuta kontrol sistemi donanımları yine HAVELSAN'ımızda bulunan Sistem Entegrasyon Laboratuvarında bir araya getirilerek yoğun testlerden geçiriliyor ve daha sonra gerçek ortamına monte edilmek üzere denizaltıların inşa edildiği Gölcük Tersane Komutanlığı'na gönderiliyor. Bu sevkiyat, projenin 3'üncü denizaltısı olan Murat Reis'in Komuta Kontrol Sisteminin başarıyla tamamlanması sonrasında gerçekleşti. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

KOMUTA KONTROL SİSTEMİ

Komuta Kontrol Sistemi, akustik ve akustik olmayan sensörlerden gelen verilerin işlendiği, görüntülendiği, karar destek işlevlerinin yerine getirildiği ve silahların ateşlendiği sistemlerdir. Denizaltılar için komuta kontrol sistemleri, 'Denizaltıların Beyni' olarak tanımlanmaktadır. Deniz muharebelerinden istihbarat görevlerine kadar birçok kritik operasyonda kullanılan ve potansiyelleri sebebiyle kuvvet çarpanı sayılan denizaltılar, operasyonel verimliliğini ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak komuta kontrol sistemlerine ihtiyaç duyarlar.