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! İstanbul'da değişiyor! Yarından itibaren geçerli olacak

haberi...Covid-19 vaka sayısındaki artışın etkisiyle yeni tedbirler gündeme geliyor. İstanbul’da ilgili son dakika açıklaması geldi. Buna göre Covid-19 tedbirleri kapsamında yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 şeklinde olacağı açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 13:23 Son Güncelleme: 1.12.2020 13:33 ABONE OL
SON DAKİKA! İstanbul'da mesai saatleri değişiyor! Yarından itibaren geçerli olacak

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 şeklinde olacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri, 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."

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SON DAKİKA! İstanbul'da mesai saatleri değişiyor! Yarından itibaren geçerli olacak
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