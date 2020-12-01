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Son Dakika Haber: Kamu mesai saatleri değişti mi? Kabine toplantısı sonrası mesai çalışma saatleri

Mesai saatleri ile ilgli son dakika haberi geldi! Corona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle getirilen tedbirlere yenileri eklendi. Buna göre kamu çalışma saatleri ile ilgili de yeni düzenlemeler yapıldı ve mesai saatleri belirlendi. İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkalığı'ndan kamu kuruluşları, resmi kurumlar için mesai saatleri hakkında peş peşe iki açıklama yapıldı. İşte, kamu mesai saatleri düzenlemesi hakkında merak edilenler ve başlangıç ile bitiş saatleri...

AA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 08:58 Son Güncelleme: 1.12.2020 09:17 ABONE OL
Son Dakika Haber: Kamu mesai saatleri değişti mi? Kabine toplantısı sonrası mesai çalışma saatleri

Gelen son dakika haberine göre kamu mesai saatleri değişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni karara göre çalışma saatleri sabah başlangıç ve akşam bitiş saatinde düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum kuruluşlarına gönderilen yazıda, mesai saatleri başlangıç ve bitiş saati yer aldı. İşte, 2 Aralık'tan itibaren geçerli olacak olan kamu mesai saatleri çalışma saatleri...

SON DAKİKA: KAMU MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Kamu mesai saatleri, yeni kısıtlama ve tedbirler kapsamında değiştirildi ve yarından itibaren geçerli olacak.

81 ilin valiliğine gönderilen "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgesi kapsamında, illerde valiler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren 10.00-16:00 arası olacak şekilde belirleneceği, personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenleneceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamuda çalışan vatandaşların mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına kamuda çalışanların mesai saatlerinin düzenlenmesi üzerine konuyla ilgili yazı gönderildi.

Söz konusu yazıda, şu ifadeler yer aldı,

"Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratılmama ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla 2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."

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Son Dakika Haber: Kamu mesai saatleri değişti mi? Kabine toplantısı sonrası mesai çalışma saatleri
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