Gelen son dakika haberine göre kamu mesai saatleri değişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni karara göre çalışma saatleri sabah başlangıç ve akşam bitiş saatinde düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum kuruluşlarına gönderilen yazıda, mesai saatleri başlangıç ve bitiş saati yer aldı. İşte, 2 Aralık'tan itibaren geçerli olacak olan kamu mesai saatleri çalışma saatleri...

SON DAKİKA: KAMU MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Kamu mesai saatleri, yeni kısıtlama ve tedbirler kapsamında değiştirildi ve yarından itibaren geçerli olacak.

81 ilin valiliğine gönderilen "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgesi kapsamında, illerde valiler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren 10.00-16:00 arası olacak şekilde belirleneceği, personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenleneceği bildirildi.