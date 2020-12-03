SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 3 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi… Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan altın fiyatları son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD seçimleri, koronavirüs etkisi gibi etkenleri büyük olan durumlar nedeniyle de sarı metal hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Gün içerisinde güncel ve canlı rakamlar ise tam bu noktada önem kazanıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika haberlerine ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz. İşte 3 Aralık 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 3 ARALIK 2020

Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.