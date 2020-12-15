Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman, saat kaçta gibi soruların yanıtları an itibariyle araştırılıyor. Bugün ikincisi gerçekleşen toplantı çalışan kesim tarafından heyecanla takip ediliyor. Bilindiği üzere ilk toplantı 4 Aralık'ta gerçekleştirilmiş, ikinci toplantı ise Türk İş ev sahipliğinde devam ediyor. Toplantıda alınan kararlar 2021 asgari ücret zam oranın belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari Ücret Komisyonu üyeleri kimler?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Aralık ayının ortasında asgari ücret komisyonu toplantısı hız kesmeden sürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 Asgari ücreti belirlemek için 15 Aralık'ta (bugün) ikinci kez toplandı.