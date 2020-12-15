Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman, saat kaçta gibi soruların yanıtları an itibariyle araştırılıyor. Bugün ikincisi gerçekleşen toplantı çalışan kesim tarafından heyecanla takip ediliyor. Bilindiği üzere ilk toplantı 4 Aralık'ta gerçekleştirilmiş, ikinci toplantı ise Türk İş ev sahipliğinde devam ediyor. Toplantıda alınan kararlar 2021 asgari ücret zam oranın belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari Ücret Komisyonu üyeleri kimler?
Aralık ayının ortasında asgari ücret komisyonu toplantısı hız kesmeden sürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 Asgari ücreti belirlemek için 15 Aralık'ta (bugün) ikinci kez toplandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapan Komisyon, 15 Aralık bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk toplantısını çevrim içi düzenleyen komisyon, işveren heyeti ev sahipliğindeki ikinci toplantısını da aynı yöntemle yapacak.
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.