1.2 milyon esnafa ilk defa doğrudan destek: Başvurular e-devletten yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor. KDV indirimi, stopaj avantajı, kira ve hibe desteği ile milyonlarca esnafa ilk defa doğrudan destek sağlanıyor. Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü, desteklerin ne zaman ödeneceği ve kimlerin nasıl yararlanacağı konusunda kapsamlı bir çalışma yapıyor. Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek. Bu hafta başvuruların toplanması ve ödeme takviminin açıklanması bekleniyor. Destek ödemelerinin yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak. Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. 1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek yapılacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı yararlanacak.BAŞKAN Erdoğan tarafından açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket, iş dünyası temsilcileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşıland. Sektör temsilcileri, destek paketinin esnafın salgın kayıplarını azaltacağını belirtiyor.KAYIPLARI GERI KAZANDIRIRDESTEK paketi tedarik zincirindeki önemli 4 halkayı güçlendirecektir. İş dünyası olarak açıklanan tedbirleri olumlu buluyoruz ve piyasanın temel direği olan esnafın salgın kayıplarını geri kazanmasına imkan vereceğine inanıyoruz. Salgının etkileri azalana kadar istihdam kapılarının açık tutulmasını sağlayacaktırDOĞRUDAN YAPILAN İLK DESTEKDESTEK paketiyle hükümet salgınla mücadele kapsamında çok önemli bir adım attı. Esnaf kesimine doğrudan yapılan ilk destek niteliği taşıması açısından önemli. Hükümetimiz esnafın küresel bir salgın karşısında ezilmesini önlemek için destek olduKÜÇÜK İŞLETMELERİ RAHATLATIRELBETTE bu paket kapsamında verilen desteği ülke ekonomisinin temel taşları konumundaki küçük işletmeler için son derece önemli buluyorum. Bu destek şu anda salgından dolayı kayıp yaşayan bu kesimde ciddi rahatlama yaratacaktır. Faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak açısından desteği önemli buluyorum.ÇARPAN ETKİSİ ÇOK OLURBU destek ekonomide önemli bir yer tutan geniş bir kesimi kapsıyor. Burada ciddi bir istihdam sağlanıyor ve aileler buradan geçiniyor. Bu nedenle çarpan etkisi çok büyük olacaktır. Hayati önem taşıyan bu destekler esnafa rahat bir nefes aldıracaktır.MEMNUNİYET VERİCİ BİR PAKETPAKET bizim için memnuniyet verici. Paydaşlarımız olan başta perakende ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere kiracılarımıza üyelerimiz tarafından şimdiye kadar 5 milyar lirayı aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından verilmiştir. Benzer yaklaşımın finans kuruluşları tarafından yatırımcılarımıza gösterilmesi, bu sürecin atlatılması için önemli.BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAKFAALİYETLERİ kısıtlanan ve işletmesini idame ettirecek geliri sağlayamayan üyelerimiz için tahakkuk vergi borçlarının kapatılması, ertelenen muhtasar, SGK prim ve KDV'lerin alınmaması gibi yeni hibe desteklerinin devreye girmesi üyelerimize büyük kolaylık sağlarESNAF İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DÜZENLEMEKÜÇÜK esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin uzatılması önemli. 'Mücbir sebep' kurallarının tamamının gerçekleştiği bir ortamda tazminatsız bir şekilde sözleşmeleri feshetme hakkı da markalar için can simidi.BİR NEBZE OLSUN NEFES ALDIRACAKBU destekler, salgından ciddi anlamda etkilenen ve birçoğu hizmet sektöründe bulunan esnafımıza bir nebze olsun nefes aldıracak. Böylesine zor günlerde toplum olarak yaptığımız maddi, manevi fedakarlıkların neticesini alacağımızı umut ediyoruz.