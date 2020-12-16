1.2 milyon esnafa ilk defa doğrudan destek: Başvurular e-devletten yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor. KDV indirimi, stopaj avantajı, kira ve hibe desteği ile milyonlarca esnafa ilk defa doğrudan destek sağlanıyor. Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü, desteklerin ne zaman ödeneceği ve kimlerin nasıl yararlanacağı konusunda kapsamlı bir çalışma yapıyor. Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek. Bu hafta başvuruların toplanması ve ödeme takviminin açıklanması bekleniyor. Destek ödemelerinin yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.
E-DEVLET'TEN BAŞVURU
İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak. Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. 1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek yapılacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı yararlanacak.
İŞ DÜNYASI: NEFES ALDIRACAK ESNAFA
BAŞKAN Erdoğan tarafından açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket, iş dünyası temsilcileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşıland. Sektör temsilcileri, destek paketinin esnafın salgın kayıplarını azaltacağını belirtiyor.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç
KAYIPLARI GERI KAZANDIRIR
DESTEK paketi tedarik zincirindeki önemli 4 halkayı güçlendirecektir. İş dünyası olarak açıklanan tedbirleri olumlu buluyoruz ve piyasanın temel direği olan esnafın salgın kayıplarını geri kazanmasına imkan vereceğine inanıyoruz. Salgının etkileri azalana kadar istihdam kapılarının açık tutulmasını sağlayacaktır
ATO Başkanı Gürsel Baran
DOĞRUDAN YAPILAN İLK DESTEK
DESTEK paketiyle hükümet salgınla mücadele kapsamında çok önemli bir adım attı. Esnaf kesimine doğrudan yapılan ilk destek niteliği taşıması açısından önemli. Hükümetimiz esnafın küresel bir salgın karşısında ezilmesini önlemek için destek oldu
Batman TSO Başkanı Abdulkadir Demir
KÜÇÜK İŞLETMELERİ RAHATLATIR
ELBETTE bu paket kapsamında verilen desteği ülke ekonomisinin temel taşları konumundaki küçük işletmeler için son derece önemli buluyorum. Bu destek şu anda salgından dolayı kayıp yaşayan bu kesimde ciddi rahatlama yaratacaktır. Faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak açısından desteği önemli buluyorum.
TSO Başkanı Mehmet Kaya
ÇARPAN ETKİSİ ÇOK OLUR
BU destek ekonomide önemli bir yer tutan geniş bir kesimi kapsıyor. Burada ciddi bir istihdam sağlanıyor ve aileler buradan geçiniyor. Bu nedenle çarpan etkisi çok büyük olacaktır. Hayati önem taşıyan bu destekler esnafa rahat bir nefes aldıracaktır.
AYD Başkanı Hüseyin Altaş
MEMNUNİYET VERİCİ BİR PAKET
PAKET bizim için memnuniyet verici. Paydaşlarımız olan başta perakende ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere kiracılarımıza üyelerimiz tarafından şimdiye kadar 5 milyar lirayı aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından verilmiştir. Benzer yaklaşımın finans kuruluşları tarafından yatırımcılarımıza gösterilmesi, bu sürecin atlatılması için önemli.
Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay
BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK
FAALİYETLERİ kısıtlanan ve işletmesini idame ettirecek geliri sağlayamayan üyelerimiz için tahakkuk vergi borçlarının kapatılması, ertelenen muhtasar, SGK prim ve KDV'lerin alınmaması gibi yeni hibe desteklerinin devreye girmesi üyelerimize büyük kolaylık sağlar
BMD Başkanı Sinan Öncel
ESNAF İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DÜZENLEME
KÜÇÜK esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin uzatılması önemli. 'Mücbir sebep' kurallarının tamamının gerçekleştiği bir ortamda tazminatsız bir şekilde sözleşmeleri feshetme hakkı da markalar için can simidi.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik
BİR NEBZE OLSUN NEFES ALDIRACAK
BU destekler, salgından ciddi anlamda etkilenen ve birçoğu hizmet sektöründe bulunan esnafımıza bir nebze olsun nefes aldıracak. Böylesine zor günlerde toplum olarak yaptığımız maddi, manevi fedakarlıkların neticesini alacağımızı umut ediyoruz.