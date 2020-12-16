Son dakika | Halkalı'da durduğu iddia edilmişti: TCDD duyurdu! Ve Çin'e ulaştı

Son dakika haberi... Halk TV sunucusu Özlem Gürses ve CHP yandaşı medyanın, İstanbul Halkalı'da durduğunu iddia ettiği ihracat treninin Çin Korgos'a ulaştığı öğrenildi. TCDD tarafından yapılan açıklamada, #ÇinTreniNerede etiketi kullanıldı. Halk TV sunucusu Özlem Gürses, "Halkalı'da duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani" ifadelerini kullanmıştı.

TREN; 2 KITA, 2 DENİZ VE 5 ÜLKE GEÇEREK YÜKÜNÜ 12 GÜNDE ÇİN'E ULAŞTIRDI

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıkmıştı. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemiz, Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir" denilmişti.

GÜRSES: "HALKALI'DA DURUYOR TREN. ÇİN'E VAGON GİTMİYOR. YOLCULUK HALKALI'DA BİTMİŞ.."

Halk TV sunucusu Özlem Gürses; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Çin'e gidemeyeceğini iddia etmiş ve şunları söylemişti:

"Çine ihracat treni göndermişiz biz. Böyle bir proje varmış meğerse. Çok güzel. Harika. Yapalım tabi. Kimsenin bir itirazı yok. Bu ihracat treninin kalkışı için bir tören yapılıyor. Ulaştırma Bakanı da var törende. Neyse ya akıl almaz bir şey. Tren yola çıkıyor. Tamam mı? Herkes arkasından uğurluyor. Alkışlar. Kıyamet. Basın mensupları, canlı yayınlar. Ondan sonra gidiyor Halkalı'ya ve duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani.. (Gülüyor)"

Özlem Gürses'in 'Çin'e gitmiyor' dediği ihraç malları taşıyan Türk treni Çin'e ulaştı | Video

İhracat treni önümüzdeki hafta Çin’de