SON DAKİKA! Milli hava savunma füze sistemi göreve hazır: HİSAR-A+ tam otonom olarak çalışabiliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) koordinasyonuyla ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testinin yapıldığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağın, uzak menzille başarıyla vurulduğu belirtildi.
Başkanlığın paylaştığı videoda da, HİSAR-A'nın atışlı testlerine ait görüntülere yer verilerek, "Artık HİSAR A+ hazır. Hayırlı olsun!" denildi.
Son Dakika! Yerli ve Milli HİSAR - A'nın hedefi 12'den vurma anı kamerada | Video
HİSAR-A ALÇAK İRTİFA HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hareket halindeki birliklerin ve kritik bölge/noktaların nokta ve bölge hava savunması kapsamında tehdidin alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getirmek amacıyla ASELSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSFS) geliştirildi.
HİSAR-A Projesi kapsamında; Kundağı Motorlu (K/M) Otonom AİHSFS, Çekili AİHSFS ve her iki konfigürasyondan atılabilen alçak irtifa hava savunma füzesi geliştirilecek, ürün ve üretim hattı kalifikasyonu yapıldı.
"TAM OTONOM OLARAK GÖREVİNİ İCRA EDEBİLMEKTEDİR"
Kundağı Motorlu (K/M) Otonom AİHSFS, üzerinde barındırdığı 3 boyutlu arama radarı, komuta kontrol ve atış kontrol aracılığıyla tam otonom olarak görevini icra edebilmektedir. Çekili AİHSFS ise komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarının Ateş İdare Cihazı tarafından gerçekleştirileceği bir füze fırlatma sistemidir.SON DAKİKA... Kritik test tamamlandı! İşte yerli ve milli füzemiz SOM