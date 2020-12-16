SON DAKİKA! Milli hava savunma füze sistemi göreve hazır: HİSAR-A+ tam otonom olarak çalışabiliyor

"TAM OTONOM OLARAK GÖREVİNİ İCRA EDEBİLMEKTEDİR"

Kundağı Motorlu (K/M) Otonom AİHSFS, üzerinde barındırdığı 3 boyutlu arama radarı, komuta kontrol ve atış kontrol aracılığıyla tam otonom olarak görevini icra edebilmektedir. Çekili AİHSFS ise komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarının Ateş İdare Cihazı tarafından gerçekleştirileceği bir füze fırlatma sistemidir.

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