Son dakika haberi | Asgari ücret zammı ortaya çıkıyor! Bakanlık kritik verileri komisyonla paylaştı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.