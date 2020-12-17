Son dakika haberi | Asgari ücret zammı ortaya çıkıyor! Bakanlık kritik verileri komisyonla paylaştı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı belirleniyor! 2021 asgari ücret zammı görüşmelerinin 2. toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. 7 milyon çalışanı direkt olarak ilgilendiren görüşmelerle ilgili internet üzerinden de son dakika araştırmaları gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar 'asgari ücret zammı ne kadar olacak? 'asgari ücret zam oranı' 'asgari ücret tespit komisyonu' başlıklarını sorgulayarak konuyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak istiyor. Diğer yandan asgari ücret belirlenmesi ile asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, yaşlılık, evde bakım, engelli maaşı gibi ödemeler de değişiyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELİRLENİYOR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetinin görüşlerini sunduğu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaştı.
ASGARİ ÜCRETİN ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI 22 ARALIK'TA
TİSK'in ev sahipliğinde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak yapıldı. Basına kapalı olarak yaklaşık iki saat süren toplantıda, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren kesiminin görüşlerini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının küresel rekabetteki duruma, Ticaret Bakanlığının da dış ticaretteki gelişmelere dair veri ve raporları paylaştığı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de sunum yaptı.
Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yine çevrim içi yapacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI MESAJI
Başkan Erdoğan geçtiğmiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili, "Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 5 PARAMETRE ÖNE ÇIKIYOR
2021 yılı asgari ücret pazarlığında 5 parametre öne çıkıyor. Asgari ücret toplantısında, "yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 5 konu başlığı öncelikli olarak ele alındı.
ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
Asgari ücretlinin maaşı
Asgari ücretlinin tazminatı
Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği
Tüm çalışanların asgari geçim indirimi
İşsizlik maaşı
Doğum, askerlik borçlanması
Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri
Genel Sağlık Sigortası primi
Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı...
ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.