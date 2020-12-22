Son Dakika Haberi: Asgari ücret zammı belli oluyor! 2021 asgari ücret Ocak zammı ne kadar, kaç para olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücret zam miktarını belirlemek için bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından ise asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi, cezalar da yeniden belirlenecek. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞİYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.