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! 'da heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11:00’i bekleyin

haberi... 'da flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin Otomobili hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. TOGG hesabından, "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz, Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık. Yeni Lig de 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" mesajı paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 16:26 Son Güncelleme: 26.12.2020 17:02 ABONE OL
SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG'da heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11:00’i bekleyin

Son dakika haberi... Yerli otomobil TOGG'da flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin Otomobili sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. TOGG hesabından, "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz, Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık. Yeni Lig de 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11:00'i bekleyin" mesajı paylaşıldı.

SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG'da heyecanlandıran paylaşım

"27 ARALIK SAAT 11:00'İ BEKLEYİN"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabı Twitter'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. TOGG'dan duyurulan mesajda, "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz, Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık. Yeni Lig de 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11:00'i bekleyin" ifadelerine yer verilirken, bir de video paylaşıldı.

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SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG'da heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11:00’i bekleyin
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