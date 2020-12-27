Asgari ücret yarın belli olacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek. Milyonların merakla beklediği son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yarın saat 10.30'da yapılacak. Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık'ta bakanlığın, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını da 22 Aralık'ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirmişti.