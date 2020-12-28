Brüt asgari ücret ne kadar, net maaş nasıl hesaplanır? Brüt asgari ücret ne kadar?

Bu yıl için belirlenen brüt ve net asgari ücret miktarı, 2021 zam oranlarının açıklanması öncesinde merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son karar ve belirleme toplantısı ile birlikte, gelecek yıl için verilecek asgari ücret miktarı belirlenecek. Peki, mevcut net ve brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL? Aşağıda, 2020 yılı brüt ve net asgari ücret miktarlarını ayrı başlıklar halinde bulabilirsiniz.
MEVCUT BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün yapacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak.
ASGARİ ÜCRET NET 2020
Asgari ücret net 2020 miktarı 2 bin 324 TL
ASGARİ ÜCRET BRÜT 2020
Asgari ücret brüt 2020 miktarı 2 bin 943 TL
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2020 yılında geçerli olanasgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı.
2020 yılının başında milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret, geçtiğimiz yıl aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan rakam, hükümet ile işveren tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.
Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.
Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.
2020 YILININ AGİ TABLOSU
Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;
2020 AGİ TABLOSU
ÜCRETLER
Bekar
220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan
264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
375,17 TL
Evli, eşi çalışan
220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
375,17 TL
AGİ NASIL HESAPLANIR?
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
• Mükellefin kendisi için % 50'si,
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
• Üçüncü çocuk için %10'u
• Diğer çocuklar için % 5'i,
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
Asgari geçim indiriminden;
Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).
Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödeme