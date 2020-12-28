Brüt asgari ücret ne kadar, net maaş nasıl hesaplanır? Brüt asgari ücret ne kadar?

Bu yıl için belirlenen brüt ve net asgari ücret miktarı, 2021 zam oranlarının açıklanması öncesinde merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son karar ve belirleme toplantısı ile birlikte, gelecek yıl için verilecek asgari ücret miktarı belirlenecek. Peki, mevcut net ve brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL? Aşağıda, 2020 yılı brüt ve net asgari ücret miktarlarını ayrı başlıklar halinde bulabilirsiniz.

MEVCUT BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün yapacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak.