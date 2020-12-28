SON DAKİKA: Bakan Selçuk asgari ücret miktarını açıkladı! Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

Hem işveren, hem işçi hem de hükumet temsilcilerinin bulunduğu, bu yılki zam oranını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 28 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. Peki, bugün gerçekleştirilen 4. toplantı sonrası alınan karar nasıl şekillendi? 2021 yılının asgari ücret zam oranı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda belirlendi ve canlı yayında açıklandı. Önceki toplantı çevrimiçi gerçekleştirilmişti. Bugünkü son toplantının 10:30'da başladığı ve 11:20'de sona erdiği bildirildi.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği toplantıda, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. İşte, canlı yayın ve toplantıda son durum...