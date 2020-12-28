SON DAKİKA: Bakan Selçuk asgari ücret miktarını açıkladı! Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

Hem işveren, hem işçi hem de hükumet temsilcilerinin bulunduğu, bu yılki zam oranını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 28 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. Peki, bugün gerçekleştirilen 4. toplantı sonrası alınan karar nasıl şekillendi? 2021 yılının asgari ücret zam oranı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda belirlendi ve canlı yayında açıklandı. Önceki toplantı çevrimiçi gerçekleştirilmişti. Bugünkü son toplantının 10:30'da başladığı ve 11:20'de sona erdiği bildirildi.
SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği toplantıda, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. İşte, canlı yayın ve toplantıda son durum...
2021 ASGARİ ÜCRET
Brüt asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruş oldu. Net asgari ücret ise 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.
TOPLANTILAR ÇEVRİM İÇİ YAPILMIŞTI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu yıl ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlemişti.
İkinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda üç toplantıyı da çevrim içi gerçekleştirmişti.
ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
Son Dakika: Asgari ücret zam miktarı belli oluyor! İşte, 2021 asgari ücret hakkında son bilgiler | Video
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira 3 kuruş. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.