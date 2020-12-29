Vergide yapılandırmaya rekor başvuru

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırmaya rekor başvuru geldi. Toplam 5 milyon 345 bin vatandaş devletin barış elini tuttu, 76 milyar 45 milyon liralık alacak yapılandırıldı. Başvuruların başladığı 17 Kasım'dan bu yana da devletin kasasına 1.2 milyar lira girdi. Yapılandırma başvurusu için son üç güne girilirken, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, vatandaşlara borçları olup olmadığını bir kez daha kontrol etmelerini önererek, "Bilginiz dâhilinde olmayan trafik, askerlik, seçim ve nüfus para cezası, öğrenim kredi borcunuz olabilir" dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı başvuruda bulunan vatandaşların ödeme planlarını göndermeye başladı. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek. Vergi borcunda ilk taksit ocak ayında yatırılacak ve 1 Şubat'a kadar sürecek.







7 MİLYON 330 BİN DOSYA

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 7 milyon 330 bin yapılandırma dosyası oluşturuldu. Toplamda 5 milyon 346 bin mükellef 76 milyar 45 milyon 643 bin lira borcunu yapılandırmak için başvurdu. Bir aylık dönemde tahsil edilen tutar da 1 milyar 280 milyona ulaştı. Yasanın yürürlüğe girdiği 17 Kasım tarihinden önce uygulanan hacizler, bunlara dayanılarak başlatılan işlemler durduruluyor. Yapılandırmadan önce haczedilen mallar teminat verilirse iade edilecek. Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor. Takip nedeniyle motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler baki kalmak kaydıyla yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecek. Yüksel Duman, vatandaşlara yapılandırma kapsamına giren borçlarının olup olmadığını bir kez daha kontrol etmelerini önerdi. Duman, "Bilginiz dahilinde olmayan cezanız olabileceği gibi, ödemesini unuttuğunuz bir vergi ya da öğrenim ve katkı kredisi borcunuz bulunabilir" dedi. Duman, vatandaşların, borcu bulunması halinde birkaç dakika içinde elektronik ortamda bu borçların yapılandırılmasını sağlayabileceğini belirtti.

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