SON DAKİKA: Asgari ücret ve AGİ zammı rakamları belli oldu! 2021 Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için güncel AGİ hesaplama tablosu!

Büyük bir merakla beklenen asgari ücret 2021 zammı hakkında son dakika haberi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısı bugün yapıldı. Toplantının ardından kameralar karşısında konuşan Bakan Selçuk, 2021 yılı için zamlı asgari ücret miktarını duyurdu. Bakan Selçuk, günlerdir yanıtı araştırılan 'Asgari ücret 2021 zam oranı ne kadar, kaç TL oldu?' sorusuna yanıt vererek net 500 lira zam yapıldığını söyledi.

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, net ve brüt olmak üzere 2021 yılı asgari ücret zammını resmen duyurdu. Bakan Selçuk 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Selçuk, zamlı asgari ücretin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını da sözlerine ekledi.

EVLİ, BEKAR, ÇOCUKLU ÇALIŞANLAR İÇİN GÜNCEL VE ZAMLI AGİ TABLOSU 2021

Bakan Selçuk, 2 bin 825 lira 90 kuruşun bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli net asgari ücret olduğunu söylerken güncel ve zamlı AGİ tablosu hakkında da bilgi verdi. Haberimizin devamından, evli, bekar ve çocuklu çalışanlar güncel ve zamlı AGİ hesaplama tablosu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, asgari ücret 2021 hakkında son dakika gelişmeleri ve güncel AGİ hesaplama tablosu;