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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret ve AGİ zammı rakamları belli oldu! 2021 Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için güncel AGİ hesaplama tablosu!

: ve AGİ zammı rakamları belli oldu! 2021 Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için güncel tablosu!

haberi... Ülke genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2021 ve AGİ zammı oranı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı asgari ücret miktarının net 500 lira artışla 2 bin 825 lira olduğunu duyurdu. Bakan Selçuk, bu tutarın bekar ve çocuksuz bir işçi olduğunu duyururken Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zammı oranları hakkında da bilgi verdi. Böylelikle, günlerdir yanıtı araştırılan ' zammı ne kadar, kaç TL oldu?' sorusu da yanıt buldu. Bakan Selçuk'un son dakika asgari ücret açıklaması ve evli, bekar, çocuklu çalışanlar için 2021 tablosu haberimizde.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 14:59
SON DAKİKA: Asgari ücret ve AGİ zammı rakamları belli oldu! 2021 Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için güncel AGİ hesaplama tablosu!

Büyük bir merakla beklenen asgari ücret 2021 zammı hakkında son dakika haberi! Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısı bugün yapıldı. Toplantının ardından kameralar karşısında konuşan Bakan Selçuk, 2021 yılı için zamlı asgari ücret miktarını duyurdu. Bakan Selçuk, günlerdir yanıtı araştırılan ' zam oranı ne kadar, kaç TL oldu?' sorusuna yanıt vererek net 500 lira zam yapıldığını söyledi.

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, net ve brüt olmak üzere 2021 yılı asgari ücret zammını resmen duyurdu. Bakan Selçuk 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Selçuk, zamlı asgari ücretin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını da sözlerine ekledi.

EVLİ, BEKAR, ÇOCUKLU ÇALIŞANLAR İÇİN GÜNCEL VE ZAMLI AGİ TABLOSU 2021

Bakan Selçuk, 2 bin 825 lira 90 kuruşun bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli net asgari ücret olduğunu söylerken güncel ve zamlı AGİ tablosu hakkında da bilgi verdi. Haberimizin devamından, evli, bekar ve çocuklu çalışanlar güncel ve zamlı tablosu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, asgari ücret 2021 hakkında son dakika gelişmeleri ve güncel AGİ hesaplama tablosu;

SON DAKİKA: Asgari ücret ve AGİ zammı rakamları belli oldu! 2021 Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için güncel AGİ hesaplama tablosu!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

Bakan Selçuk 2021 rakamının, 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Selçuk: "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ile ilgili, "Öneriler kapsamlı bir şekilde ele alındı" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek olsun. Bu destekler direkt çalışanlarımıza aktarılan kaynaklardır." dedi.

Selçuk, "Evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret 3.013,72 lira olacaktır. " diye konuştu.

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SON DAKİKA: Asgari ücret ve AGİ zammı rakamları belli oldu! 2021 Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için güncel AGİ hesaplama tablosu!

SON DAKİKA! 2021 yılı asgari ücreti belli oldu! Bakan Selçuk canlı yayında yeni asgari ücreti 2 Bin 825 TL olarak açıkladı | Video

SON DAKİKA: Asgari ücret ve AGİ zammı rakamları belli oldu! 2021 Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için güncel AGİ hesaplama tablosu!

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret ve AGİ zammı rakamları belli oldu! 2021 Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için güncel AGİ hesaplama tablosu!

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 268,31 TL

NET ÜCRET ( + AGİ Dahil) 2.825,90 TL

İşverene Maliyeti 2021

Asgari Ücret 3.577,50 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 554,51 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 71,55 TL

İşverene Toplam Maliyeti 4.203,56 TL

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