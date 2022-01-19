2021 yılı rekorla geçti: Türk savunma sanayisi için asıl sefer şimdi başlıyor!

Türk savunma sanayisi yıl içinde ayrıca Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek Asya Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılacak. Son olarak Türkiye'den 6 Atak helikopteri alan Filipinler, ayrıca ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ gibi Türk şirketlerinden çeşitli savunma sanayisi ürün ve ekipmanları tedarik ediyor. Fuar, bölge ülkelerine ulaşmak için de fırsatlar sunuyor.

Türk şirketleri "milli katılım" dışında da kendileri için önemli gördükleri ülkelerdeki çeşitli fuar ve etkinliklere iştirak ederek ihracat olanakları için çaba gösterecek.