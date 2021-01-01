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'dan gelen doğal gaz günlük kontrat miktarının üçte birine indi

Milli Gaz Şirketi, 'a yaptığı bildirimde, gaz miktarındaki azalışa teknik arızayı gerekçe gösterdi ve sorunun 10 gün içinde giderilerek kontrat şartlarına dönüleceğini belirtti. BOTAŞ, şehirlere, sanayi tesislerine ve doğal gaz çevrim santrallerine kesintisiz ve kısıntısız bir şekilde gaz arzına devam edildiğini bildirdi

AA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 17:16 ABONE OL
İran'dan gelen doğal gaz günlük kontrat miktarının üçte birine indi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) yaptığı bildirimde doğal gaz miktarındaki azalışa teknik arızayı gerekçe gösteren İran Milli Gaz Şirketi (NIGC), sorunun 10 gün içinde giderileceğini ve kontrat şartlarına dönüleceğini ifade etti.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, Türkiye'ye, Gürbulak giriş noktasından NIGC tarafından gönderilen doğal gazın teslimat basıncı ve miktarının 26 Aralık 2020 itibarıyla azalmaya başladığı belirtildi.

Bu ülkeden gelen doğal gazın günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine düştüğü bildirilen duyuruda şunlar kaydedildi:

"NIGC tarafından 28 Aralık 2020 tarihinde kuruluşumuza yapılan bildirimde, Mergenler Kompresör İstasyonu'nda teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, 10 günlük bir sürede bu arızanın giderileceği ve tekrar kontrat şartlarına dönüleceği belirtilmiştir. İran'dan doğal gaz tedariğinde yaşanan bu sorun nedeniyle ortaya çıkan arz açığı, depolama tesisleri, sıvılaştırılmış doğal gaz terminalleri ve diğer kaynaklardan gerçekleştirilen tedariklerle karşılanmakta olup, şehirlerimize, sanayi tesislerimize ve doğal gaz çevrim santrallerine kesintisiz ve kısıntısız bir şekilde gaz arzına devam edilmektedir."

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İran'dan gelen doğal gaz günlük kontrat miktarının üçte birine indi
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