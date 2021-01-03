Kömürhan Köprüsü sosyal medyada gündem oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan ve açılışı gerçekleştirilen "Kömürhan Köprüsü" 2021 yılının ilk açılışı oldu. En önemli yatırım projelerinden biri olan Kömürhan Köprüsü'nün açılışı sosyal paylaşım sitesi Twitter'da trend topic oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılışını gerçekleştirdiği Kömürhan Köprüsü ile ilgili siyasiler ve vatandaşlar çok sayıda paylaşımda bulundu. Açılışın hemen akabinde, kısa süre içinde binlerce paylaşım yapıldı.





"ORTA AÇIKLIĞI İLE DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADA"



Elazığ ile Malatya'nın bağlantı noktasında yer alan ve 16 ile geçişi sağlayan, 2 bin 400 metrelik iki tüneli ve orta açıklığı ile dünyada 4'üncü sırada yer alan, aynı zamanda Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan "Kömürhan Köprüsü", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan köprü, 720 milyon liraya mal oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki yeni "Kömürhan Köprüsü" vatandaşların kullanımına açıldı.

Kömürhan Köprüsü yine Harput’a bakacak ama bu köprü bambaşka olacak