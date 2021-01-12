Türk Hava Yolları'ndan dev kampanya: Yüzde 40 indirimli uçuşlar!

THY'den yapılan açıklamada, "Ayrıcalıklı fiyatlardan yararlanacak yolcular dünyanın en güzel şehirlerini Türk Hava Yolları'nın uygun fiyatları, esnek biletleme seçenekleri ve güvenli seyahat standartları ile keşfedecek.

"YÜZDE 40 İNDİRİMLİ UÇMA AYRICALIĞI ELDE EDECEKLER"

Bayrak taşıyıcı havayolunun yurtdışı uçuşlarında* ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 13 - 15 Ocak tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 1 Nisan - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecekler" denildi.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

Türk Hava Yolları yolcuları kampanya kapsamında satın alacakları biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkına da sahip olacaklar, iptal ya da iade durumunda ise ücret sınıfı kuralları geçerli olacak.

* Ercan Havalimanı ve Çin anakarası (Pekin, Şangay, Guangzhou ve Xi'an) varışlı/çıkışlı noktalar kampanya kapsamında değildir.

En çok uçuş yapan hava yolu şirketi THY oldu