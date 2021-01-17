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Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı : 18 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Korona virüs kaynaklı olarak geçtiğimiz yıl içerisinde ciddi bir yükseliş yaşayan altın fiyatları, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile birlikte düşüş eğilimine geçti. Altının yeni yılda nasıl bir seyir izlediği ise merak konusu oluyor. Peki, 18 Ocak 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 18.1.2021 08:09 Son Güncelleme: 18.1.2021 08:09 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 18 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları, yatırımını bu yön de gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, geçtiğimiz yıl oldukça hareketli bir grafik çizmiş, olumlu yönde gelen aşı haberleri ile birlikte ise düşüşe geçmişti. Bir süredir fiyatlardaki düşüş hareketini durgunluğa bırakan altının gram fiyatı 438 TL civarında işlem görüyor. Peki, 18 Ocak bugün altın fiyatları ne kadar? İşte tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ve son dakika haberinin detayları…

18 OCAK GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 18 Ocak 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 396,36

SATIŞ: 425,69

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.923,00

SATIŞ: 2.961,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.931,00

SATIŞ: 2.975,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.832,44

SATIŞ: 2.891,87

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.891,87

SATIŞ: 1.451,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 714,00

SATIŞ: 725,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 437,71

SATIŞ: 437,81

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 18 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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