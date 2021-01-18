Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Güneydoğu'da hedef, ayda 1 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu'da hedef, ayda 1 milyar dolarlık

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2021 yılında bölgeden her ay en az 1 milyar dolarlık yapmayı hedeflediklerini söyledi. Kileci, bölgeden geçen yıl en çok ihracı gerçekleştirilen ürünlerin başında; "Halı, makarna, buğday unu ve dokunmamış mensucat geliyor" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 17:21 Son Güncelleme: 18.1.2021 17:29 ABONE OL
Güneydoğu'da hedef, ayda 1 milyar dolarlık ihracat

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2020 yılında bölgeden toplamda 9 milyar 278 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Aralık ayında ihracatın 1 milyar doların üzerine çıktığını anlatan Kileci, "Bundan sonraki hedefimiz aylık 1 milyar dolarlık ihracat yapmak" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en fazla ihracatın Gaziantep'ten yapıldığını ifade eden Kileci, geçen yıl 7,9 milyar dolarlık ihracatla Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan beşinci kenti olduğuna da dikkat çekti.

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Asya ülkeleri ithalat için uzak değilse ihracat için hiç değil

2020 yılında ihracatın arttığı önemli pazarlara da değinen Kileci, "Geride bıraktığımız yılda, bazı önemli pazarlarımıza olan ihracatta ciddi artışlar gözlenmiştir. ABD'ye ihracatta yüzde 48, Almanya'ya ihracatta yüzde 23'lük artış yaşanmıştır. Orta Doğu pazarında ihracatta yaşanan düşüşler Avrupa ve Amerika pazarları ile ciddi oranda telafi edilmiştir" şeklinde konuştu.

Türkiye 2020'de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç etti

Kileci, bölgeden geçen yıl en çok ihracı gerçekleştirilen ürünlerin; halı, makarna, buğday unu ve dokunmamış mensucat olduğunu da sözlerine ekledi.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Güneydoğu'da hedef, ayda 1 milyar dolarlık ihracat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA