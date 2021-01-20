Son dakika haberi | Bakan Pekcan duyurdu: Esnaf ve sanatkarlara destek ödemesi bugün başladı

ESNAF VE SANATKARLARA YÖNELİK GELİR KAYBI DESTEĞİ ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLADI

Bakan Pekcan, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerini ocak ayı içinde planladıklarını hatırlatan Pekcan, "Bizim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olan en kısa zamanda ödemeleri yapacağımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla gelir kaybı destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayını ödemeye başladık. bundan sonra da ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, Belçika'nın, ticari ve ekonomik yönden Türkiye için daima önemli ülkelerden biri olduğunu belirterek, ikili ticaret hacminin 6,6 milyar dolardan 2020 yılında 7,3 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

BELÇİKA İLE TİCARET HACMİ AÇIKLAMASI

Salgına rağmen sağlanan bu artışın iki ülke arasındaki mevcut ticari potansiyelin önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Pekcan, "Biz de bu gerçekten hareketle, karşılıklı iş birliği fırsatlarını en iyi şekilde kullanarak, ikili ticaret hacmimizi en kısa zamanda 10 milyar dolar ve üzerine çıkarmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.