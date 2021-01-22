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haberi | Bakan Selçuk duyurdu: Emekli zam farkları bugün hesaplara yatıyor...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli zam farklarıyla ilgili açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, " kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 22.1.2021 09:56 Son Güncelleme: 22.1.2021 10:13 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Selçuk duyurdu: Emekli zam farkları bugün hesaplara yatıyor...

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz" dedi.

Buna göre, aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara, 1 aylık tutarında, 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.

ÖDEMELER BANKA VE PTT ŞUBELERİNDEN

"2021 Ocak ayına ilişkin zam farkları banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödenecek" diyen Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların ise aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığını ifade etti.

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Son dakika haberi | Bakan Selçuk duyurdu: Emekli zam farkları bugün hesaplara yatıyor...
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