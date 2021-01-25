Kapalıçarşı’da altın fiyatları son dakika: 25 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar ekonomi gündeminde epey merak ediliyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken sarı metale yoğun ilgi artıyor. Zira, Kapalıçarşı'da altın alış satış fiyatlarının Ocak ayı sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 25 OCAK 2021

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri piyasaları ilk açılış gününde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren gram altın 442 TL, çeyrek altın 720 TL, 22 ayar bilezik 400 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar takibine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…