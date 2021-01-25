Karadeniz'deki doğal gaz buradan çıkarılacak! Binlerce kişiye yeni istihdam...

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, doğalgazın karaya çıkarılmasında yapılacak çalışmalarda 2 bin kişinin çalışacak olmasının bölge için önemli bir istihdam kaynağı yarattığını belirterek, "Bu bizim için iyi bir rakam. Beraberinde limanın için biliyorsunuz lojistik üssü. Onun arkasında endüstri bölgesinde kurulacak fabrikalar. Çalışan kişi sayısı olarak en az 15 bin kişi. Zonguldak sadece taşkömürüne endeksli değil sanayimizle teknolojimizle ve doğalgazımızla inşallah taşkömürünün alternatif bir sektörle ilimizdeki işsizlere bir ümit olacaktır." dedi.