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2021 ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu , kaç TL?

Türkiye’de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren ücretleri belli oldu. Evli, bekar ve çocuklu durumuna göre değişiklik gösteren tablosu her yer yıl değişiklik gösteriyor. Bilindiği üzere Net 2021 yılı için 2.825,90 TL, asgari ücret brüt 3.577,50 TL olarak açıklandı. Gerçekleşen tespit toplantıları ardından belirli koşullar göz önüne alınarak belirlenen AGİ 2021 zam tutarı çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre de değişiklik gösteriyor. Peki oldu? 2021 Evli, bekar Asgari Geçim İndirimi , kaç TL?

Giriş Tarihi: 2.2.2021 17:27 Son Güncelleme: 2.2.2021 17:29 ABONE OL
AGİ 2021 ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar, kaç TL?

Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde AGİ ücretleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çalışan çalışmayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi zam oranı evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz olma durumuna göre değişiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı asgari ücretin neti 2.825 lira 90 kuruş oldu. Peki AGİ ne kadar oldu? 2021 Evli, bekar Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar, kaç TL?

AGİ NE KADAR? 2021 AGİ ÜCRETLERİ!

Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen 2021 AGİ ücretleri belli oldu. Asgari Geçim İndirimi; Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışmayan 1, 2, 3, 4 veya 5 çocuklu, evli eşi çalışan, evli eşi çalışan 1, 2, 3, 4 veya 5 çocuklu olarak değişkenlik gösteriyor. Asgari ücret zammı ile birlikte AGİ zammı da netlik kazandı. İşte AGİ 2021 tablosu…

2021 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ AGİ TABLOSU

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

ASGARİ ÜCRET 2021 AGİ DAHİL NE KADAR?

Asgari ücret herkese aynı rakamda veriliyor ve içinde AGİ tutarı da yer alıyor. AGİ, asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. Asgari ücret 2021 yılı brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücret geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 21,56 oranında arttı.

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AGİ 2021 ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklu Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar, kaç TL?
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