Net ve Brüt Asgari ücret zam oranı ne kadar, kaç TL? Asgari ücret 2021 ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanın ve işverenin merakla beklediği 2021 asgari ücret zam oranları açıklandı. Yaklaşık 7 milyona yakın vatandaşı yakından ilgilendiren TÜİK'in açıkladığı veriler doğrultusunda yapılan toplantılar sonrasında asgari ücret zam oranı kararı belli olmuştu. Tüm bu gelişmeler üzerine açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Peki Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 Net ve brüt Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zam görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte 7 milyonu aşkın çalışan zam oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye başladı. Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artarken, yüzde 21,56 oranında yükseldi…