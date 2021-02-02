Net ve Brüt Asgari ücret zam oranı ne kadar, kaç TL? Asgari ücret 2021 ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanın ve işverenin merakla beklediği 2021 asgari ücret zam oranları açıklandı. Yaklaşık 7 milyona yakın vatandaşı yakından ilgilendiren TÜİK'in açıkladığı veriler doğrultusunda yapılan toplantılar sonrasında asgari ücret zam oranı kararı belli olmuştu. Tüm bu gelişmeler üzerine açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Peki Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 Net ve brüt Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL?
Asgari ücret zam görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte 7 milyonu aşkın çalışan zam oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye başladı. Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artarken, yüzde 21,56 oranında yükseldi…
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.