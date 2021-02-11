Son dakika haberi | Değerli Konut Vergisi'nde beyan dönemi başladı! Kim ne kadar vergi ödeyecek? İşte detaylar...

Beyannameler 20 Şubat'a kadar verilecek, ilk taksit şubat sonuna kadar ödenebilecek. 2020 yılında bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar, bu vergiye tabi olacak. Peki ne kadar vergi ödeneceği nasıl hesaplanıyor? 5 milyon 227 bin TL ile 7 milyon 841 bin TL arasında olanlar, 5 milyon 227 bin TL'yi aşan kısmı için binde 3, 10 milyon 455 bin TL'ye kadar olanlar 7 milyon 841 bin TL'si için 7 bin 842 TL, fazlası için binde 6, 10 milyon 455 bin TL'den fazla olanlar 10 milyon 455 bin TL'si için 23 bin 526 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilecek.