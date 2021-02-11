Son dakika haberi: Annelere 3.600 TL destek! İşte yarım çalışma uygulaması...

Engelli çocuğu bulunanlar için bu süre 12 ay olarak uygulanırken, çoğul gebeliklerle 30'ar gün ekleniyor. Doğum ya da evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı da günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar ödeniyor. Belirlenen asgari ücret 3 bin 577 lira; günlük 119.23 lira. İŞKUR üzerinden 15 günlük süre için ödenen tutar bin 788 lirayı buluyor. Yarım çalışma ödeneğinde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yok. Böylece anneler yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alıyor. Ödenen tutar da 3 bin 577 TL.