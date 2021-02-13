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Ocak'ta 456 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 456 firma için izin belgesi düzenlendi.

AA
Giriş Tarihi: 13.2.2021 10:40 ABONE OL
Ocak'ta 456 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı'nın, Ocak ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 456 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 6 yurt içi satış ve teslim, 5 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 9 oldu.

Ekim ve kasımda toplam 1035 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

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Ocak'ta 456 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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