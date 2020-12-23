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Ekim ve kasımda toplam 1035 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında ekim ve kasım aylarında 1035 firma için izin belgesi düzenlendi.

AA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 09:43 ABONE OL
Ekim ve kasımda toplam 1035 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığının ekim ve kasım aylarına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden iptal edilen ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekim ve kasımda toplam 1035 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 30, resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 5 olarak gerçekleşti.

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Ekim ve kasımda toplam 1035 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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