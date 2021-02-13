Perakende Yasası için kritik gün Pazartesi: Kuralları değiştirecek!

Rekabet Kurumu'nun, hızlı tüketim malları perakendeciliği sektör incelemesi ön raporunda zincir marketlerin sektörde toplam pazar payının hızla arttığına dikkat çekmesi ve bu alanda düzenlemeler yapılması önerisinin ardından Perakende Yasa Taslağı hazırlandı.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslağın Pazartesi günü Kabine'de Bakan Ruhsar Pekcan tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a detaylarıyla anlatılacağı öğrenildi. Ayrıca sektörün çatı kuruluşları olan TOBB, TESK ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) da paydaşlarından görüş toplamaya başladığı ve taslak üzerindeki sektör görüşlerini önümüzdeki günlerde bakanlığa ileteceği öğrenildi.



15 YILDIR YASAYI BEKLİYORUZ

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, 15 yıldır perakende yasasını beklediklerini belirterek, "Yasanın konuşulması bizler için güzel ve sevindirici bir gelişme. Yerel zincir mağazalar ve yerel esnaf olarak yıllardır bu yasayı bekliyoruz. Bize gelen tasarıyı incelediğimizde burada otopark ve tütün ürünü satışı ile alakalı bazı maddelerin uygulanmasını zor olarak görüyoruz. Bu konularda haksız rekabete yol açacak bir mantık hakim gibi. Bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi gerekebilir" dedi.



SAAT 11 KARARI SEVİNDİRİCİ

Taslağa göre, bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerini karşılamak ve bu kesimin korunmasını sağlamak amacıyla, zincir gıda marketlerinin pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacağının taslakta yer aldığını anımsatan Düzgün, "Bu düzenlemede de bir metrekare şartı getirilmeli. Çünkü bazı yerel marketler içerisinde de metrekare olarak büyük mağazalar var, burada da haksız rekabet oluşabilir" dedi.



GRAMAJ OYUNUNA GEÇİT VERİLMEMELİ

Yasadan bir diğer beklentilerinin ise marketlerde satılan tüm ürünlerin gramajlarının standartlaştırılması olduğunu anlatan Düzgün, "Aynı pakette yapılan farklı gramaj uygulanması vatandaşlarımızı yanıltıyor, haksız rekabet oluşturuyor. Bir mağaza zinciri satın alma gücünü kullanarak bir markaya gidiyor ve 'bana şu ürünü şu gramajda yap' diyor. Aynı paket ancak az gramajla ucuz algısı yaratıyor. Büyük bir haksız rekabete yol açıyor" dedi.



ÖZEL MARKALI ÜRÜNLER YÜZDE 25'LE SINIRLANMALI

Düzgün, bazı zincir marketlerdeki özel marka ürünlere de dikkat çekerek, "Ayrıca büyük zincir marketlerin kendi mağazaları için ürettiği özel markalı ürünler küçük esnafı bitiriyor. Marketlerdeki özel markalı ürünler satılan ürün sayısının yüzde 25'ini geçmemeli" dedi.

Gramaj oyununa sıkı denetim Son dakika haberi: Gramaj hilesiyle gizli zamma ceza