Son dakika haberi: Rekabet Kurulu'ndan WhatsApp kararı

REKABET KURULU SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Rekabet Kurulunca, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma açılmasına karar verilmiş ve şu açıklama yapılmıştı.

Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Kurul'un, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook Inc, Facebook Ireland Ltd, WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte Facebook olarak anılacak) hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "hakim durumun kötüye kullanılması" başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açtığı belirtilmişti.