Son dakika: Capital Economics'ten flaş dolar tahmini!

EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE PARA BİRİMİ

Değerlendirmede, dolar/TL'nin bu yılın sonunda 6,25 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

TCMB'nin parasal koşulları sıkılaştırarak sadeleşmeye gittiği anımsatılan değerlendirmede, bankanın iletişimini iyileştirmek için çaba sarf ettiği ve enflasyonla mücadelenin daha ciddiye alındığı aktarıldı.

Değerlendirmede, yatırımcıların, ortodoks politikaya geçişin kalıcı olacağından emin göründüğüne işaret edilerek, Türk lirasının geçen yıl kasım ayında en düşük noktaya ulaşmasının ardından dolar karşısında yüzde 20'nin üzerinde değer kazandığı ve 2021'in başından bu yana en iyi performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimi olduğu ifade edildi.