Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı! 13 bin yeni personel alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül memur olmak isteyen yüz binlerce kişiye müjdeli haberi verdi. Bakan Gül "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını kaydetti.
"ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"
Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. " ifadelerini kullandı.