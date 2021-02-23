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haberi: personel alım ilanı yayınlandı! 13 bin yeni personel alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, personel alım ilanını olarak duyurdu. Bakan Gül, 13 bin 202 yeni personel alınacağını açıkladı. Gül, ", , , psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz." dedi. İşte Adalet Bakanlığı personel alım ilanıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 10:03 Son Güncelleme: 23.2.2021 08:50 ABONE OL
Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı! 13 bin yeni personel alınacak
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül memur olmak isteyen yüz binlerce kişiye müjdeli haberi verdi. Bakan Gül "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını kaydetti.

"ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. " ifadelerini kullandı.

Öte yandan diğer kamu kurum ve kuruluşları da çeşitli personel alım ilanları yayınlıyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayınladı.

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü 15 sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer başvuru şartları sıralandı.

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Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı! 13 bin yeni personel alınacak
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