Son dakika | Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar

YOLCU GETİREMEYECEK

Tebliğde, tüm standart işlenmemiş kıymetli maden ithalat işlemleri için Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesi'nde yer alan rafinerilerce üretilmiş olma zorunluluğu getirildi. Geçen yıl yolcuların beraberinde en fazla 5 kilograma kadar standart işlenmemiş altını yurda getirmesine izin verilmişti. Tebliğle standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi uygulamasına son verildi. Faaliyette bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşları ile rafineriler durumlarını 1 Temmuz'a kadar yeni hükümlere uygun hale getirecek.