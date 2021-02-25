Mahalle imalathanesinde başladı şimdi AB ülkelerine kolonya ihracatı yapıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gerek yurt içi gerekse yurt dışından kolonyaya talebin arttığına işaret eden Ömür Yiğit, şunları söyledi:

"Yurt dışından gelen kolonya talebi normal döneme göre 3 kat arttı. Yurt içinde de yine aynı oranda artış olduğunu söyleyebiliriz. AB ülkelerinde kolonya biz Türkler sayesinde kısmen de olsa biliniyordu ancak Kovid-19 sürecinde değerini daha çok anladılar. Ürün gönderdiğimiz tüm ülkeler ürünümüzün kalitesinden çok memnun, birçoğu parfüm sanıyor. Biz de her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Bize geri dönüşler çok iyi. Ürettiğimiz kolonya ve parfümleri dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."