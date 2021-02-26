Otoparkta ve kaldırımda erişim engeline geçit yok

2021-2025 Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı'na göre, ülke genelinde belediye otobüslerinin yüzde 82'si, dolmuşların yüzde 7'si taksilerin de sadece yüzde 4'ü engelli erişimine uygun. Yeni yapılacak düzenlemeyle tüm taksilerin engelli erişimine uygun olması için mevzuat ve standart çalışması yapılacak. Hareket kabiliyeti kısıtlılığı bulunan bireylere en iyi hizmetin sunulması için şoför ve kaptanlara ise çeşitli eğitimler verilecek.Engellilerin yön bulmasına yardımcı unsurların duraklarda artırılmasına çalışılacak. Kaldırımda ve otoparklarda hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin erişimini engelleyen işgallere ilişkin yapılan denetimler artırılacak. Engellilerin yakın dostları olan rehber köpek alanlarının havaalanlarından başlayarak, demiryolu ve denizcilik terminallerindeki destek noktalarında yaygınlaştırılması da sağlanacak. Alzheimer gibi rahatsızlıkları olan bireyler için çağrı merkeziyle entegre akıllı bileklik uygulamasının pilot olarak kullanılmasına başlanacak.İşitme engeline sahip bir çok bireyin seyahatlerini gerçekleştirmek için dahil oldukları ulaşım türündeki iletişim noktalarında arka plan gürültüleri nedeniyle yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri anlayamadığı da tespit edildi. Bunun için bir konuşma aktarma sistemi olan indüksiyon döngü sistemleri ile mikrofona aktarılan konuşmanın işitme cihazlarına ayarlanacağı özel frekanslar tesis edilecek. İndüksiyon döngü sistemi tüm ulaşım türlerinde yaygınlaştırılacak.